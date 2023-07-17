Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб

У России есть достаточный запас кассетных боеприпасов, и Москва оставляет за собой право на зеркальные действия. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя передачу кассетных бомб киевскому режиму.

Ранее об этих поставках сообщили в Белом Доме. Некоторые страны осудили решение администрации США. Кассетные боеприпасы запрещены к производству, передаче и применению специальной международной конвенцией 2008 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.