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Политика

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб

Путин допустил зеркальный ответ на использование Киевом кассетных бомб

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У России есть достаточный запас кассетных боеприпасов, и Москва оставляет за собой право на зеркальные действия. Об этом заявил Владимир Путин, комментируя передачу кассетных бомб киевскому режиму.

Ранее об этих поставках сообщили в Белом Доме. Некоторые страны осудили решение администрации США. Кассетные боеприпасы запрещены к производству, передаче и применению специальной международной конвенцией 2008 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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