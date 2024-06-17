Песков заявил, что результативность конференции по Украине стремится к нулю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результативность конференции по Украине, которая прошла в Швейцарии, стремится к нулю. Также он отметил, что условия для участия России в переговорах по украинскому вопросу хорошо известны.

Кроме того, он назвал нагнетанием напряженности заявления НАТО о ее ядерных арсеналах.

Тем временем в Москве построят почти 52 тысячи квадратных метров недвижимости в Донском и Даниловском районах по программе КРТ.

