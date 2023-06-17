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17 июня, 23:30

Политика

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран

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Владимир Путин в Петербурге провел переговоры с делегацией из африканских стран. В них приняли участие лидеры ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских островов и премьер Египта. Российский президент назвал приоритетом развитие отношений со странами Африки.

На встрече обсуждалась в том числе инициатива по мирному урегулированию на Украине и зерновая сделка. Как заявил Президент ЮАР, Москве и Киеву пора начать переговоры, и африканские страны могут внести положительный вклад в этот процесс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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