Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Политика

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размеры "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 1,5 миллиарда рублей вложат в создание морского терминала в Севастополе. Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума.

Москва получила более 900 тысяч упаковок медицинских препаратов по офсетному контракту. Об этом сообщается на сайте мэра города.

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