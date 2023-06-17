11:30Политика
Новости часа: Песков объяснил, от чего будет зависеть размер "санитарной зоны" на Украине
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размеры "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут зависеть от дальности украинских вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Более 1,5 миллиарда рублей вложат в создание морского терминала в Севастополе. Соглашение об этом подписано на полях Петербургского международного экономического форума.
Москва получила более 900 тысяч упаковок медицинских препаратов по офсетному контракту. Об этом сообщается на сайте мэра города.