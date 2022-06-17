Снижение ставки льготной ипотеки повысит спрос и поддержит строительную отрасль – Силуанов

Если бы в Крыму при Украине соблюдались права русскоязычных, проблем бы не было, заявил Владимир Путин.

Снижение ставки льготной ипотеки повысит спрос и поддержит строительную отрасль, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Шахматист Ян Непомнящий начал турнир претендентов с победы над рейтинг-фаворитом Дин Лижэнем.

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