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Москва 24

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Политика

17 июня, 19:15

Новости последнего часа: Путин заявил, что решение о спецоперации было вынужденным

властьполитикаэкономикамедицинаобществовидеоНаиль Губаев

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Так, проведение специальной военной операции на Украине является решением суверенной страны, заявил Владимир Путин. Он назвал это решение вынужденным и трудным, но необходимым на фоне возрастающих рисков и угроз: спецоперация направлена на защиту российских граждан, жителей Донбасса, которые с подачи Запада подвергались гонениям на протяжении восьми лет. Все ее задачи будут решены, заявил российский лидер.

Товарооборот России и Китая будет рекордным в 2022 году, заявил Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ будет развивать сотрудничество с КНР.

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России упал ниже 25%. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф. Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране, согласно данным, провели 92 457 263 раза, а полный цикл вакцинации – 88 082 869 раз.

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