Новости последнего часа: Путин заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа.

Так, Россия не имеет ничего против возможного вступления Украины в Европейский союз, поскольку он не является военным блоком, заявил Владимир Путин. При этом, по словам президента РФ, вступление в ЕС несет для Украины определенные риски, потому что структура ее экономики потребует очень больших дотаций.

Создание угроз для России на Украине сравнимо с тем, как если бы РФ создала антиамериканский плацдарм в Мексике, заявил президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он отметил, что Россия даже убрала военные базы с Кубы.

Проблемы в экономике будут нарастать, мы отдаем себе в этом отчет, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, есть падения, например в автопроме, металлургии.