Новости последнего часа: Путин поручил запустить промышленные кластеры к 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Владимир Путин дал поручение кабмину к осени проработать вопрос о новых параметрах работы промышленных кластеров. Президент отметил, что промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года.

Россия заинтересована в увеличении количества предприятий, которые могут экспортировать в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) мясо птицы, говядину и баранину. Об этом заявили в Россельхознадзоре. Как сообщили в ведомстве, помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев провел переговоры с представителями департамента безопасности пищевых продуктов министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ.

Украинские войска выпустили 20 снарядов по Горловке, заявили в ДНР. Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.