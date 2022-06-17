Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% годовых

Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых.

"После резкого роста весной процентная ставка в российской экономике постепенно снижается. Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным еще раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь до 7%", – заявил президент России в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин пояснил, что срок действия льготной ипотечной программы, несмотря на снижение процентной ставки, сохранится – предложение будет доступно до конца 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

