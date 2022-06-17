Путин поручил навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса в РФ

В России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Властям страны важно проработать вопрос декриминализации ряда экономических составов, в том числе связанных с работой без лицензии или аккредитации. Последнее, считает президент, достаточно сложный вопрос из-за отзыва лицензий западными партнерами, однако в таких случаях госорганы РФ не должны подводить под статью ни в чем не повинный российский бизнес.

