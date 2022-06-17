Новости последнего часа: Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки до 7% годовых. Он отметил, что сохранение доступности долгосрочных кредитов представляет собой важную задачу

Также Владимир Путин отметил, что Россия подавила пик инфляции в 17,8% спустя три месяца после массированного пакета санкций. Российский лидер отметил, что сейчас инфляция продолжает снижаться.

Кроме того, Владимир Путин обозначил задачей властей создать условия для наращивания производства и предложения на внутреннем рынке. Он напомнил, что были приняты специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний.

