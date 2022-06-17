Президент РФ предложил запустить промышленную ипотеку

Владимир Путин предложил запустить промышленную ипотеку под 5% годовых. Об этом президент сказал в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ 17 июня.

Российский лидер подчеркнул, что промышленная ипотека должна заработать уже в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.