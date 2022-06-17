Выступление Путина начнется на ПМЭФ в ближайшее время

На Петербургском международном экономическом форуме ждут начала выступления Владимира Путина. Выступление было перенесено из-за DDOS-атак на базу аккредитации ПМЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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