Выступление Путина на ПМЭФ начнется в ближайшее время

На Петербургском международном экономическом форуме ждут начала выступления Владимира Путина. В ближайшее время начнется трансляция пленарного заседания. 17 июня президент будет говорить об экономическом развитии страны, заявили в Кремле.

Финансовую ситуацию, перспективы бизнеса и промышленности обсуждают и на других мероприятиях в рамках ПМЭФ. Так, правительство Москвы подписало несколько важных соглашений о сотрудничестве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

