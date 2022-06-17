Новости последнего часа: система аккредитации на ПМЭФ подверглась DDoS-атакам

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, система аккредитации на ПМЭФ подверглась массированным DDoS-атакам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рост цен на популярных туристических направлениях РФ не превышает 10%. Об этом заявил Ростуризм.

В Москве до конца дня возможны ливни, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Москвичей призвали быть аккуратнее на улице. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

