Новости последнего часа: Россия полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Россия с лихвой обеспечивает свои потребности в продовольствии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что все риски захеджированы.

Банкротство российской дочки Google не должно повлиять на работу сервисов компании в России, решение связано с желанием избавиться от "офиса продаж", которым она была, заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Арбитражный суд Москвы ранее зарегистрировал заявление ООО "Гугл", российского подразделения Google, о банкротстве.

Тестирование на оспу обезьян доступно в каждом регионе России, проверять стараются каждый подозрительный случай, но положительных находок пока нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в каждом регионе России пациент может обратить внимание доктора на возможное инфицирование и протестироваться.