Путин заявил о несоответствии образа Байдена в СМИ с реальностью

Владимир Путин заявил, что тот образ Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом российский лидер заявил на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.

Он назвал Байдена профессионалом и подчеркнул, что с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.

"Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", – добавил Путин.

Глава государства РФ выразил надежду, что США дадут Джо Байдену работать и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится. Президент рассказал, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале.

Главы государств накануне впервые встретились один на один, российско-американский диалог в Женеве стал первым за три года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.