Путин заявил о несоответствии образа Байдена в СМИ с реальностью

16:15
Владимир Путин заявил, что тот образ Джо Байдена, который рисует пресса, не имеет ничего общего с действительностью. Об этом российский лидер заявил на встрече с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Он назвал Байдена профессионалом и подчеркнул, что с ним надо очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить.
"Он сам ничего не пропускает, уверяю вас", – добавил Путин.
Глава государства РФ выразил надежду, что США дадут Джо Байдену работать и ситуация прошлых лет в российско-американских отношениях не повторится. Президент рассказал, что его американский коллега выглядит бодрым и полностью в материале.
Главы государств накануне впервые встретились один на один, российско-американский диалог в Женеве стал первым за три года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: