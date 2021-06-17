Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации

Дмитрий Песков назвал правильным решение некоторых регионов об обязательной вакцинации от коронавируса.

Меры, как в Москве, ввели Подмосковье, Кузбасс и Сахалин. Обсуждают их в Амурской области, но там окончательного решения пока нет.

Пресс-секретарь также поддержал рекомендацию Совета ректоров вузов Москвы о допуске на очные занятия только тех студентов, у кого есть прививка, антитела или медотвод от вакцинации. Дмитрий Песков сказал, что с учетом ситуации это движение в абсолютно правильном направлении.

Принцип необязательности вакцинирования сохраняется, подчеркнул Песков, но, по его словам, на прививку идет мало людей, хотя вся инфраструктура для этого создана. Поэтому такие меры он считает абсолютно нужными и оправданными. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.