Песков положительно оценил саммит Россия – США

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоялись 16 июня в Женеве, прошли положительно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Москва с самого начала предостерегала от завышенных ожиданий от саммита РФ – США.

"Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс", – сказал Песков.

Он отметил, что встреча была результативной с точки зрения того, что лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.