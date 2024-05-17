17 мая, 14:30Политика
Владимир Путин прокомментировал ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО
Владимир Путин прокомментировал журналистам ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО. Президент России ответил на вопросы во время своего визита в Китай.
Глава РФ подчеркнул, что российские военные действуют по плану и добиваются успеха в боях в Харьковской области, на данный момент планов взятия Харькова нет. Владимир Путин также заявил, что Россия будет исходить из реальных условий при решении конфликта на Украине.
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