Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 14:30

Политика

Владимир Путин прокомментировал ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО

Владимир Путин прокомментировал ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО

Путин заявил о переходе РФ и КНР на расчеты в национальных валютах

Путин заявил, что Россия и Китай придают большое значение партнерству двух стран

Владимир Путин объяснил назначение Белоусова главой Минобороны РФ

Путин назвал покушение на премьера Словакии "чудовищным преступлением"

Путин заявил, что ВС РФ каждый день по всем направлениям улучшают положение

Путин заявил, что ежедневно обсуждает с Минобороны РФ и Генштабом ситуацию в зоне СВО

Мишустин провел первое заседание правительства РФ в новом составе

Владимир Путин встретился с новым составом кабинета министров РФ

Новости часа: Путин подписал указы о составе нового кабинета министров

Владимир Путин прокомментировал журналистам ситуацию на харьковском направлении в зоне СВО. Президент России ответил на вопросы во время своего визита в Китай.

Глава РФ подчеркнул, что российские военные действуют по плану и добиваются успеха в боях в Харьковской области, на данный момент планов взятия Харькова нет. Владимир Путин также заявил, что Россия будет исходить из реальных условий при решении конфликта на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика