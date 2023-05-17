Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:45

Политика

Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Песков отметил уникальность гиперзвуковых ракет "Кинжал"

В Кремле прокомментировали поставки Украине оружия Великобританией

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

Новости часа: переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зарплаты в России за год выросли на 13% в номинальном выражении и на 3% – в реальном. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Российская армия уничтожила гаубицу L-119 производства Великобритании в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до утра пятницы, 19 мая. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Читайте также
властьобществоэкономикаполитикапогодавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика