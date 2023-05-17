Новости часа: Мишустин оценил рост реальных зарплат россиян в 3%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Зарплаты в России за год выросли на 13% в номинальном выражении и на 3% – в реальном. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Российская армия уничтожила гаубицу L-119 производства Великобритании в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлили в Подмосковье до утра пятницы, 19 мая. Об этом рассказали в Гидрометцентре.