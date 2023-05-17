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Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до 15 июня утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Это следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам совещания с членами правительства.

Реставрацию исторической усадьбы "Покровское-Стрешнево" планируют завершить в этом году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пожароопасный сезон начался почти во всех регионах России. Об этом заявил глава МЧС Александр Куренков.

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