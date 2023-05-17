Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона обеспечить жильем граждан, чьи дома пострадали при пожарах на Урале. О соответствующих мерах сообщили на официальном сайте Кремля.

Следственный комитет России объявил в розыск соучастника убийства Владлена Татарского, который передал статуэтку со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фестивальные городки в честь больших транспортных объектов откроют на Весеннем велофестивале. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.