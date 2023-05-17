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Общество

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Новости часа: Путин поручил обеспечить жильем пострадавших от пожаров на Урале

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Песков отметил уникальность гиперзвуковых ракет "Кинжал"

В Кремле прокомментировали поставки Украине оружия Великобританией

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве спорткомплексов в Некрасовке и Текстильщиках

Путин подписал пилотный проект по реформе высшего образования

Новости часа: переход на новую систему высшего образования протестируют в шести вузах

Новости часа: Путин поручил разработать стандарты новой системы высшего образования

Песков заявил, что жители западных стран должны понимать цену ошибок своих лидеров

Путин обсудил с Совбезом положение РФ в международных организациях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил до начала отопительного сезона обеспечить жильем граждан, чьи дома пострадали при пожарах на Урале. О соответствующих мерах сообщили на официальном сайте Кремля.

Следственный комитет России объявил в розыск соучастника убийства Владлена Татарского, который передал статуэтку со взрывчаткой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фестивальные городки в честь больших транспортных объектов откроют на Весеннем велофестивале. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

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