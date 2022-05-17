У оплачивающих газ по новой схеме стран не возникает потерь – Песков

У стран, оплачивающих российский газ по новой схеме, не возникает потерь. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Весь закупаемый для Москвы транспорт производится на территории России, рассказал заместитель мэра Максим Ликсутов.

Россия не будет закрываться от глобального интернета. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.