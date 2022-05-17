НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток – Лавров

НАТО уже учитывает территории Финляндии и Швеции при движении на Восток, заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Москва не видит какой-либо необходимости для Финляндии и Швеции заботиться о своей безопасности

Все сложившие оружие на "Азовстали" направлены на лечение в больницу Новоазовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Москве закончили работы по отключению отопления, заявили в МОЭК.