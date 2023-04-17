Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приоритет применения ВС РФ сейчас связан со спецоперацией, но задачи развития флота никто не отменял. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

В Коммунарке завершилось строительство детского стационара. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Набережная Тараса Шевченко в Москве будет пешеходной в праздники и выходные до ноября. Об этом рассказали в ЦОДД.