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Новости

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Безопасность

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Владимир Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных

Мишустин призвал увеличивать в России производство отечественных товаров

Новости часа: Мишустин поставил задачу обеспечить рост рублевых займов

Новости часа: Собянин рассказал о развитии проекта "Мой администратор" в столице

Новости часа: Песков прокомментировал данные утечек из Пентагона

Россия требует разблокировать активы Центробанка на Западе – Песков

Путин и Мутко обсудили льготное приобретение вторичного жилья

Новости часа: Путин поставил вопрос о введении льгот на приобретение вторичного жилья

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Приоритет применения ВС РФ сейчас связан со спецоперацией, но задачи развития флота никто не отменял. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

В Коммунарке завершилось строительство детского стационара. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Набережная Тараса Шевченко в Москве будет пешеходной в праздники и выходные до ноября. Об этом рассказали в ЦОДД.

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