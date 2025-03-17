Песков сообщил о подготовке тем для телефонного разговора Путина и Трампа

К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенному на 18 марта, готовят ключевые темы, находящиеся на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в числе основных вопросов будет ситуация на Украине, а также другие актуальные международные темы. Песков уточнил, что такие телефонные переговоры могут быть согласованы очень быстро, и Кремль проинформирует общественность о результатах разговора.

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