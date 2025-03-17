Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 марта, 18:15

Политика

Песков сообщил о подготовке тем для телефонного разговора Путина и Трампа

Песков сообщил о подготовке тем для телефонного разговора Путина и Трампа

Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с вращением флюгера

Путин заявил о готовности России заключить перемирие с Украиной при соблюдении условий

Путин заявил, что российские военные пощадят украинских солдат, которые сдадутся в плен

Путин назвал непростым процесс восстановления отношений с США

Россия требует гарантии и контроля при 30-дневном перемирии на Украине

Песков заявил об осторожном оптимизме по вопросу урегулирования конфликта на Украине

Путин прокомментировал предложение Вашингтона и Киева по прекращению огня на Украине

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 13 марта

Путин заявил, что Россия за перемирие с Украиной, однако есть нюансы

К телефонному разговору президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, назначенному на 18 марта, готовят ключевые темы, находящиеся на повестке дня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что в числе основных вопросов будет ситуация на Украине, а также другие актуальные международные темы. Песков уточнил, что такие телефонные переговоры могут быть согласованы очень быстро, и Кремль проинформирует общественность о результатах разговора.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитикавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика