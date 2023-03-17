Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 киевскому режиму не может повлиять на исход российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также предположил, зачем они это делают. По его словам, это повысит уровень непосредственной вовлеченности Альянса в конфликт, но при этом не повлияет на исход спецоперации России.

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