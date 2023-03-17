Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Политика

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 Украине не повлияет на исход СВО – Песков

Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Мишустин считает нужным смотреть на суть обвинений по ситуации с блогерами Чекалиными

Новости часа: Путин поручил узаконить декриминализацию экономических преступлений

Мишустин попросит разобраться с обвинением блогерам Чекалиным

Новости часа: Путин усомнился, что отмена ЕГЭ поможет развитию образования в РФ

Владимир Путин усомнился в эффективности отмены ЕГЭ

Новости часа: Путин сообщил, когда инфляция в РФ дойдет до целевых показателей

Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении опустится ниже 4% по итогам марта

Путин встретился с представителями крупного бизнеса на съезде РСПП

Поставка Польшей и Словакией истребителей МиГ-29 киевскому режиму не может повлиять на исход российской спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также предположил, зачем они это делают. По его словам, это повысит уровень непосредственной вовлеченности Альянса в конфликт, но при этом не повлияет на исход спецоперации России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика