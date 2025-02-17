17 февраля, 16:30Экономика
Песков прокомментировал возможное возвращение западных брендов в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел официальных сообщений от западных компаний о планах вернуться на российский рынок. Однако он подчеркнул, что такое возвращение возможно на конкурентной основе и было бы в интересах потребителей.
Ранее, говоря о перспективах немецких и корейских автопроизводителей в России, Песков отметил, что конкуренция с китайскими брендами и развитием отечественной промышленности усиливается.
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