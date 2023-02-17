Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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13:45

Общество

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

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Новости часа: Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что защита Владимира Путина от вирусов во время послания парламенту будет на должном уровне. Представитель Кремля рассказал, что при подготовке к мероприятию принимаются меры санитарной и эпидемиологической безопасности.

Суд прекратил рассмотрение просьбы актера Михаила Ефремова о смягчении наказания. Об этом сообщила пресс-служба.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снижается. Это данные оперштаба.

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