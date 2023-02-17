Новости часа: Путин будет защищен от вирусов во время послания парламенту – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что защита Владимира Путина от вирусов во время послания парламенту будет на должном уровне. Представитель Кремля рассказал, что при подготовке к мероприятию принимаются меры санитарной и эпидемиологической безопасности.

Суд прекратил рассмотрение просьбы актера Михаила Ефремова о смягчении наказания. Об этом сообщила пресс-служба.

Суточное число новых случаев COVID-19 в Москве снижается. Это данные оперштаба.