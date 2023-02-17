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Общество

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту

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Защита Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания парламенту будет обеспечена на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что при подготовке к мероприятию принимаются меры санитарной и эпидемиологической безопасности. Он также призвал приглашенных на оглашение послания "соблюдать ответственность" за здоровье окружающих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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