13:15Общество
Песков заявил, что Путин будет надежно защищен от вирусов во время послания парламенту
Защита Владимира Путина от вирусов во время оглашения послания парламенту будет обеспечена на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что при подготовке к мероприятию принимаются меры санитарной и эпидемиологической безопасности. Он также призвал приглашенных на оглашение послания "соблюдать ответственность" за здоровье окружающих.
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