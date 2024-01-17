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17 января, 12:45

Политика

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

Москвичи продолжают участвовать в сборе подписей в поддержку Владимира Путина на выборах

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Около 50 точек сбора подписей в поддержку Владимира Путина на выборах открыли в Москве

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В столице продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента, которые состоятся в марте 2024 года. До конца января по всему городу будут открыты около 50 пунктов, куда москвичи могут прийти и оставить свою подпись.

Примечательно, что среди подписантов много представителей молодежи. Они сходятся во мнении, что действующий президент внес большой вклад в развитие молодежной политики страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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