Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что импортозамещение в высокотехнологичных отраслях должно быть продолжено. По его словам, власти предусматривают ресурсы на цели национального развития.

В Москве почти 7,6 миллиона человек сделали прививки от гриппа. Это данные Роспотребнадзора.

Усадьбу "Покровское-Стрешнево" отреставрируют до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.