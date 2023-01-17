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17 января, 20:00

Общество

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Новости часа: Путин призвал продолжить импортозамещение в высокотехнологичных отраслях

Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что импортозамещение в высокотехнологичных отраслях должно быть продолжено. По его словам, власти предусматривают ресурсы на цели национального развития.

В Москве почти 7,6 миллиона человек сделали прививки от гриппа. Это данные Роспотребнадзора.

Усадьбу "Покровское-Стрешнево" отреставрируют до конца года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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