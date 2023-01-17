17 января, 19:30Общество
Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат
Владимир Путин назвал задачей 2023 года поддержание положительной тенденции развития экономики. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.
Он подчеркнул, что многие важнейшие отрасли, например, сельское хозяйство, промышленность и АПК нарастили объемы несмотря на санкции. Но теперь нужно добиваться и роста доходов россиян, учитывая инфляцию, отметил президент.
Путин также отметил, что худшие прогнозы не сбылись и по части ВВП. За 11 месяцев 2022 года данный показатель снизился на 2,1%. А по итогам всего года ожидается снижение на 2,5%. Это данные Минэкономразвития. Однако некоторые зарубежные эксперты предрекали падение на 20%.
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