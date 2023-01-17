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17 января, 19:30

Общество

Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

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Владимир Путин назвал задачей 2023 года поддержание положительной тенденции развития экономики. Об этом президент заявил на совещании по экономическим вопросам.

Он подчеркнул, что многие важнейшие отрасли, например, сельское хозяйство, промышленность и АПК нарастили объемы несмотря на санкции. Но теперь нужно добиваться и роста доходов россиян, учитывая инфляцию, отметил президент.

Путин также отметил, что худшие прогнозы не сбылись и по части ВВП. За 11 месяцев 2022 года данный показатель снизился на 2,1%. А по итогам всего года ожидается снижение на 2,5%. Это данные Минэкономразвития. Однако некоторые зарубежные эксперты предрекали падение на 20%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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