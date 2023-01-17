Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января, 18:30

Политика

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая. Об этом он он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

Россиянам не рекомендуют посещать Перу из-за столкновений в стране. Об этом заявили в МИД РФ.

Музей искусств в Даниловском районе планируется возвести до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Читайте также
властьэкономикаполитикамэр МосквыгородвидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика