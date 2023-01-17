Новости часа: Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая. Об этом он он сообщил на совещании по экономическим вопросам.

Россиянам не рекомендуют посещать Перу из-за столкновений в стране. Об этом заявили в МИД РФ.

Музей искусств в Даниловском районе планируется возвести до конца 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.