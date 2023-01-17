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Новости

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Экономика

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Путин поручил кабмину стимулировать занятость и рост зарплат

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Об этом он рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

Водитель "Нивы", который пытался скрыться от полиции на МКАД, оказался злостным нарушителем. Об этом заявили в МВД.

В Москве на получение "шенгена" туристам понадобится 2,5–3 недели. Об этом сообщили в АТОР.

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