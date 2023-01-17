Новости часа: Путин призвал отказаться от экспорта круглого леса ради внутреннего рынка РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин заявил, что нужно отказаться от экспорта круглого леса и поставлять все на внутренний рынок. Об этом он рассказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

Водитель "Нивы", который пытался скрыться от полиции на МКАД, оказался злостным нарушителем. Об этом заявили в МВД.

В Москве на получение "шенгена" туристам понадобится 2,5–3 недели. Об этом сообщили в АТОР.