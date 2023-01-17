Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в России. Он подчеркнул, что проблема сохраняется в некоторых регионах и отраслях.

Флагманский центр скорой помощи открыли на базе НИИ имени Склифосовского. Мэр города отметил, что благодаря вводу этого корпуса институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза.

Усиление ветра до 15 метров в секунду обещают вечером 17 января в городе. О погодных данных сообщил комплекс городского хозяйства.