Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:00

Общество

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Новости часа: Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в РФ

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил кабмину стимулировать занятость и реальный рост зарплат в России. Он подчеркнул, что проблема сохраняется в некоторых регионах и отраслях.

Флагманский центр скорой помощи открыли на базе НИИ имени Склифосовского. Мэр города отметил, что благодаря вводу этого корпуса институт увеличит свои возможности почти в 1,5 раза, а по объему операционных услуг – более чем в два раза.

Усиление ветра до 15 метров в секунду обещают вечером 17 января в городе. О погодных данных сообщил комплекс городского хозяйства.

Читайте также
властьобществомэр МосквыгородпогодавидеоЕкатерина ФоменкоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика