Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам 17 января. В ходе мероприятия глава государства дал оценку уровню развития российской экономики по итогам 2022 года и поделился видением основных перспектив.

По его словам, фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%, подчеркнул президент.

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