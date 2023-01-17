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Экономика

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

Путин заявил, что спад экономики РФ в 2022 году составил 2,5%

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Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам 17 января. В ходе мероприятия глава государства дал оценку уровню развития российской экономики по итогам 2022 года и поделился видением основных перспектив.

По его словам, фактическая динамика экономики России в 2022 году оказалась лучше многих прогнозов. ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился на 2,5%, тогда как предрекали падение до 20%, подчеркнул президент.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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