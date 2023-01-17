Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

В Кремле объяснили увеличение численности российской армии до 1,5 миллионов человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что это связано с действиями Запада – безопасность РФ должна быть безусловно обеспечена.

Он заявил, что необходимость увеличения численности российских войск продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. При этом, по словам представителя Кремля, в рамках этой войны западные страны также прибегают к выходу за рамки правового поля и шагам другого характера.

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