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Политика

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Песков объяснил увеличение численности российской армии до 1,5 млн человек

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

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В Кремле объяснили увеличение численности российской армии до 1,5 миллионов человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что это связано с действиями Запада – безопасность РФ должна быть безусловно обеспечена.

Он заявил, что необходимость увеличения численности российских войск продиктована прокси-войной, которую Запад ведет против России. При этом, по словам представителя Кремля, в рамках этой войны западные страны также прибегают к выходу за рамки правового поля и шагам другого характера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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