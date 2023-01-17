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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Увеличение ВС РФ связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России – Песков

Новости часа: Путин и Эрдоган обсудили по телефону реализацию зерновой сделки

Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

Новости часа: в Кремле оценили западные поставки бронетехники Украине

Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

Кабмин РФ освободил мобилизованных предпринимателей от статистической отчетности

Новости часа: Путин назвал динамику СВО положительной

Новости часа: ы Москве выявили 1 376 новых случаев COVID-19

Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за авиакатастрофы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России. Такое заявление сделал Дмитрий Песков.

Столичный комплекс горхозяйства призвал автомобилистов быть аккуратнее. Дело в том, что в городе чистят улицы от снега.

Московский международный кинофестиваль пройдет в 2023 году с 21 по 27 апреля. О датах сообщила пресс-служба фестиваля.

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