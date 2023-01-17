Новости часа: Песков прокомментировал увеличение численности ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую Запад ведет против России. Такое заявление сделал Дмитрий Песков.

Столичный комплекс горхозяйства призвал автомобилистов быть аккуратнее. Дело в том, что в городе чистят улицы от снега.

Московский международный кинофестиваль пройдет в 2023 году с 21 по 27 апреля. О датах сообщила пресс-служба фестиваля.