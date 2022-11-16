Мишустин заявил о необходимости контроля за сохранением рабочих мест мобилизованных

В России необходимо обеспечить особый контроль за сохранением рабочих мест мобилизованных. Об этом заявил Михаил Мишустин на встрече с руководителем Роструда Михаилом Иванковым.

Иванков, в свою очередь, уточнил, что для компаний, чьих сотрудников призвали в рамках частичной мобилизации, была запущена специальная горячая линия. От работодателей поступило более трех тысяч звонков с просьбами разъяснить дальнейшие действия при мобилизации сотрудников.

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