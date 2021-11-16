Путин и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии со странами ЕС

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры стран обменялись мнениями по телефону с учетом беседы белорусского президента с исполняющей обязанности федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. Она прошла накануне.

Ранее российский президент уже обсуждал миграционный кризис в отдельных разговорах с Лукашенко и Меркель и выступил за восстановление контактов между государствами Евросоюза и российский президент уже обсуждал миграционный кризис в отдельных разговорах с Лукашенко и Меркель и выступил за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией.