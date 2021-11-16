Путин обсудил с главой "Аэрофлота" восстановление пассажиропотока

"Аэрофлот" восстанавливается от кризиса из-за пандемии коронавируса, но в целом пассажиропоток ниже, чем в 2019 году, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой авиакомпании Михаилом Полубояриновым.

"Аэрофлот" является крупнейшим авиаперевозчиком в России. Знаю, что восстановление потихонечку идет, во всяком случае, на внутренних линиях уже пассажиров больше, чем было в прошлом году, но в целом все-таки поток пока ниже, чем в докризисном 2019 году", – сказал Путин.

Полубояринов отметил, что темпы восстановления глобального рынка низкие, а рынок России является лидером по восстановлению внутренних перевозок. Тем не менее, по его словам, возврат к объемам 2019 года ожидается не ранее 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.