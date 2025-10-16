Путин призвал формировать суверенитет в сфере ТЭК

Западные технологии и оборудование для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в любой момент могут оказаться недоступными, поэтому необходимо формировать суверенитет – от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции. Об этом Владимир Путин заявил во время пленарного заседания Российской энергетической недели.

Президент напомнил, что раньше оборудование приходилось закупать у европейских стран, однако сейчас отечественное производство, напротив, вырвалось в лидеры.

