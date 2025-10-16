16 октября, 15:15Экономика
Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России
Газовый экспорт России еще не восстановился в полном объеме, но продолжает расти, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. По его словам, устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.
Российские газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками. Продолжается работа над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли.
