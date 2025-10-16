Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 15:15

Экономика

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Владимир Путин сообщил о росте газового экспорта России

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 октября

Путин заявил, что РФ усилит ПВО в ответ на поставки Украине ракет Tomahawk

Владимир Путин заявил о скором завершении расследования крушения самолета в Азербайджане

Путин прокомментировал крушение самолета Embraer 190 в 2024 году

Путин в день рождения приехал Санкт-Петербург и встретился с военными

Песков предупредил об эскалации конфликта из-за поставок ракет Tomahawk Украине

Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

Путин заявил о последствиях поставок американских ракет Tomahawk на Украину

Газовый экспорт России еще не восстановился в полном объеме, но продолжает расти, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели. По его словам, устойчиво растет потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Российские газовые компании обеспечивают эти рынки надежными поставками. Продолжается работа над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьэкономикавидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика