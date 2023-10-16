Путин выразил соболезнования в связи со смертью композитора Гладкова

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Гладкова. Президент подчеркнул, что это выдающийся композитор: автор замечательной, всеми любимой музыки.

Ранее сообщалось, что Гладков умер на 89-м году жизни, он скончался в своей квартире в Москве. Прощание с Геннадием Гладковым пройдет в закрытом режиме – такое решение было принято совместно с сыном композитора.

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