16 октября, 07:15Политика
Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин
Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут поговорить на форуме в Пекине, об этом заявили в Кремле. Перед поездкой российский лидер дал интервью китайским журналистам. Одной из главных тем стала специальная военная операция.
Президент РФ напомнил, что весной прошлого года в Стамбуле обе стороны практически пришли к договоренностям, однако после отвода войск РФ от Киева Украина отказалась от продолжения переговоров.
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