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16 октября, 07:15

Политика

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин

Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин

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Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут поговорить на форуме в Пекине, об этом заявили в Кремле. Перед поездкой российский лидер дал интервью китайским журналистам. Одной из главных тем стала специальная военная операция.

Президент РФ напомнил, что весной прошлого года в Стамбуле обе стороны практически пришли к договоренностям, однако после отвода войск РФ от Киева Украина отказалась от продолжения переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоМаксим Шаманин
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