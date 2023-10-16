Путин дал интервью китайским журналистам перед поездкой на форум в Пекин

Владимир Путин и Си Цзиньпин смогут поговорить на форуме в Пекине, об этом заявили в Кремле. Перед поездкой российский лидер дал интервью китайским журналистам. Одной из главных тем стала специальная военная операция.

Президент РФ напомнил, что весной прошлого года в Стамбуле обе стороны практически пришли к договоренностям, однако после отвода войск РФ от Киева Украина отказалась от продолжения переговоров.

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