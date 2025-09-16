Форма поиска по сайту

16 сентября, 22:30

Политика

Путин осмотрел образцы военной техники на учениях "Запад-2025"

Владимир Путин осмотрел военную технику, стрелковое оружие и обмундирование, которые участвуют в международных стратегических учениях "Запад-2025".

Основной этап мероприятия проходит на военном полигоне Мулино в Нижегородской области. Глава государства понаблюдал за ходом учений, а затем пообщался с военными и дипломатами из других стран, которые также присутствовали на маневрах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

