Россияне смогут получить неистраченный остаток маткапитала

Правительство РФ утвердило правило, по которому россияне смогут получить неистраченный остаток материнского капитала в виде единовременной выплаты, если его сумма не превышает 10 тысяч рублей.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, семьи, которые могут им воспользоваться, получат уведомление на портале госуслуг. Либо гражданам предлагают обратиться в МФЦ. После вынесения положительного решения деньги поступят на счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней.

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