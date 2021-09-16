Песков заявил, что самоизоляция Путина продлится неделю

Владимир Путин останется на изоляции еще как минимум неделю. Но точное количество дней неизвестно. Об этом сообщил Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин на саммите ОДКБ, в котором принимает участие по видеосвязи, рассказал, что многие его знакомые подхватили коронавирус и он сам вынужден был изолироваться.

Также стало известно о том, что Владимир Путин зарегистрировался для участия в электронном дистанционном голосовании. По словам Дмитрия Пескова, он в любом случае проголосует. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.